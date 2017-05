టిడిపి నుంచి వాకాటి సస్పెన్షన్: ఆ డబ్బు వారి చేతుల్లోకి.. మోడీకి మళ్లీ బాబు ఝలక్

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన టిడిపి నేత, ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్‌ చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు.

Chandrababu suspends tainted MLC Vakati Narayan Reddy from TDP, Asks Centre to scrape Rs 2000 notes.

