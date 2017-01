ముద్రగడపై ఎదురుదాడికి చంద్రబాబు జట్టు ఇదే, కౌంటర్ ఇలా...

కాపు రిజర్వేషన్ల కోసం పోరాడుతున్న ముద్రగడను ఎదుర్కోవడానికి చంద్రబాబు ఓ జట్టును తయారు చేశారు. ఆ జట్టులో మంత్రులున్నారు..

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:38 [IST]

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu has deputed four minister to counter Kapu leader Mudragada Padmanabham.