ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, టిడిపి నేత, అనంతపురం ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డిలపై వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి శుక్రవారం నాడు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.

English summary

YSR Congress Party leader Bhumana Karunakar Reddy on Friday lashed out at CM Chandrababu Naidu and MP JC Diwakar Reddy.