కొత్త ఇబ్బందులేంటి: ఎమ్మెల్యేల రిజైన్ హెచ్చరికలపై బాబు సీరియస్

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎస్సైని దుర్భాషాలాడిన విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో మరో కొత్త ట్విస్ట్. అవసరమైతే పదవులకు రాజీనామా చేస్తామని ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారు. దీనిపై నారా చంద్రబాబు నాయుడు సీరియస్ అయ్యారు.

English summary

A day after the police filed a case against Telugu Desam Party MLA Arimilli Radha Krishna, representing Tanuku in the House, party MLAs and MLCs of West Godavari district resolved to oppose it, giving a political colour to the issue.