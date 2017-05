తెలంగాణతో ఫైట్, సుప్రీం కోర్టుకైనా..: మోడీ ప్రభుత్వ తీరుపై బాబు అసహనం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం అమల్లో కేంద్రం తీరుపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. విభజన చట్టం అమలు, కేంద్రం హామీలపై చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 16:22 [IST]

AP CM Chandrababu Naidu unhappy with Modi government over Reorganisation act.

