తలబద్దలవుతోంది: చంద్రబాబు, నేతలకు టిక్కెట్ వార్నింగ్, దెయ్యాలు తీసుకెళ్లేవి..

ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం నాడు పార్టీ నేతలకు క్లాస్ పీకారు. పని చేయకుంటే ఎవరినైనా పక్కన పెట్టేస్తానని హెచ్చరించారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 18:57 [IST]

English summary

Chandrababu warns party leaders and lashes out at Congress government.