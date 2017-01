వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు సోమవారం నాడు మండిపడ్డారు.

English summary

Minister Pattipati Pulla Rao on Monday said that AP CM Chandrababu doing wonders in development in AP.