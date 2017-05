ప్రియుడి చేతిలో మోసపోయి..: కాకినాడలో టీచర్ ఆత్మహత్య!..

కాకినాడకు చెందిన శిరీష అనే యువతి బీటెక్ మధ్యలో ఆపేసి, పిఠాపురంలోని ఓ స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తోంది. ఇదే క్రమంలో ఆమెకు విజయరత్నం అనే యువకుడితో స్నేహం ఏర్పడి.. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది.

English summary

Sirisha, a resident of Kakinada has committed suicide as she was cheated by the lover.She discontinued B Tech and used to work as a teacher at Pithapuram.