రూ.5 కోట్ల అప్పు: కడప జిల్లాలో గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు

: మైనింగ్ కింగ్, కర్నాటక మాజీ మంత్రి గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చీటింగ్ కేసు నమోదయింది. గాలిపై కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఛీటింగ్‌ కేసు నమోదైంది.

English summary

Cheating case against Karnataka former Minister Gali Janardhan Reddy in Kadapa district.