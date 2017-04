100కోట్లకు పైగా అక్రమాస్తులు: ఈ అధికారి చేతివాటం చూసి ఏసీబీ కళ్లు చెదిరాయి!

మరో అవినీతి తిమింగలం అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ)కు చిక్కింది. వందల కోట్ల రూపాయల అక్రమాస్తులు ఆర్జించిన ఫిర్యాదులపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 11:46 [IST]

English summary

Anti-Corruption Bureau (ACB) officials have booked a disproportionate assets case against Chief Engineer, Andhra Pradesh Education Welfare and Infrastructure Development Corporation (APEWIDC), Bhumireddy Jagadiswar Reddy, for allegedly amassing illegal properties worth crores of rupees.