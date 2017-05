శత్రువు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి రావద్దు: నిషిత్ మృతిపై చిరంజీవి ఆవేదన!

ఇలాంటి పరిస్థితి శత్రువుకు కూడా రావద్దని అన్నారు. ఎదిగొచ్చిన కుమారుడు దూరమైపోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It was a shocking incident that Minister Narayana's son was died in an accident. MP Chiranjeevi consoled Narayana's family