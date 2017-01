చిరు సినిమాలో తెలుగు రైతుల ఆత్మహత్యలు: టార్గెట్ చంద్రబాబు, కెసిఆర్?

తన 150వ సినిమా ఖైదీ నంబర్ 150పై రాజకీయ నీడ పడకుండా చిరంజీవి జాగ్రత్త పడినట్లు కనిపిస్తున్నారు. రాజకీయంగా దాన్ని వాడుకోవాలనే ఉద్దేశం లేనట్లే ఆయన వ్యవహరించారు. అయితే...

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress leader and Mega star Chiranjeevi has taken precautions on his Khaidi Number 150 fim.