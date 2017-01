నకిలీ మద్యం కేసులో ఇద్దరు వైసిపి ఎంఏల్ఏలపై చార్జీషీటు దాఖలు, రాజకీయంగా దెబ్బతీసేందుకేనా ?

నకిలీ మద్యం కేసుల్లో వైఎస్ఆర్ సిపి ఎంఏల్ఏలు కాకాని గోవర్థన్ రెడ్డి, రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డిలతో పాటు మరో 27 మందిపై సిఐడి చార్జీసీటు దాఖలుచేసింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా నకిలీ మద్యం సరఫరా.

English summary

cid filed charge sheet against ysrcp mlas in illicit liquor case in nellore . in 2014 assembly elections registerd 11 cases .