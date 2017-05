శుభవార్త: అమరావతిలో 'సిస్కో' ఏర్పాటుకు సానుకూలత, బాబుతో 'సిస్కో 'సిఈఓ బేటీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో ' సిస్కో' తన సేవలను ప్రారంభించేందుకు సంసిద్దతను వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబునాయుడుకు ఆ కంపెనీ సిఈఓ జాన్ చాంబర్స్ ఈ మేరకు సానుకూలంగా స్పందించారు.

English summary

Cisco CEo John chambers green signal for establish their company in Andhra Pradesh state.Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu delegation met Mr. John. Babu explained resources in Andhra Pradesh for investors.