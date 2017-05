ఒంగోలులో ఉద్రిక్తత: కరణం, గొట్టిపాటి వర్గాల ఘర్షణ, రవిపై దాడికి యత్నం

ఒంగోలులో మరోసారి ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. టీడీపీ నేత, ఎమ్మెల్యే గొట్టి రవికుమార్, టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ కరణం బలరాం వర్గీయుల మధ్య మంగళవారం తోపులాట చోటు చేసుకుంది.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:57 [IST]

English summary

clashes Occurred between MLC Karanam Balaram and MLA Gottipati Ravikumar followers in Prakasam district.