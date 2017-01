కరపత్రాలతో హైటెన్షన్..: వర్గపోరుతో హీటెక్కుతోన్న తాడిపత్రి రాజకీయం

ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వర్గానికి, జగదీశ్వర్ రెడ్డి వర్గానికి మధ్యనున్న విభేదాలు కరపత్రాల దాకా దారితీయడం ఇప్పుడు తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 12:00 [IST]

English summary

Tadipatri politics are creating high tension in constituency. The clashes between MLA Jc and Jagadishwar reddy reached peaks