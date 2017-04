ఏర్పేడు ప్రమాదంలో ట్విస్ట్: లారీని క్లీసర్ నడిపాడా? సీసీటీవి పుటేజీలో దృశ్యాలు

చిత్తూరు జిల్లా ఏర్పేడులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ట్విస్ట్ వెలుగుచూసింది. లారీని డ్రైవర్ కాకుండా క్లీనర్ నడిపాడనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Transport department officers found that cleaner drive the lorry on that day, they found CCtv footage from kadapa.police searching for evidences.