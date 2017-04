అది వాళ్ల తలరాత!, దురదృష్టం వెంటాడితే ఇలాగే: ఏర్పేడుపై తేల్చేసిన బాబు

ఏర్పేడు ప్రమాద ఘటనలో ఆర్టీఐ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉందన్నారు చంద్రబాబు. బాధ్యులను పదేళ్లు బొక్కలో తోస్తే గానీ దారికి రారన్నారు.

English summary

Ap CM Chandrababu Naidu responded on Yerpedu lorry accident in Chittoor district. He said it's happen according to their destiny