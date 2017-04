ముందస్తు ఎన్నికలు: చంద్రబాబుకు అంత ధైర్యం లేదు, ఓడిపోయేది టీడీపీయే: పద్మశ్రీ

ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లేంత ధైర్యం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు లేదని, వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీకి ఓటమి ఖాయమన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అని ఏపీ మహిళా కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు సుంకర పద్మశ్రీ వ్యాఖ్య

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Amaravati: AP CM Chandrababu Naidu will not take decession of going for early elections, says AP State Woman Congress President Sunkara Padmasri here in Vijayawada on Monday while talking to the press reporters. Chandrababu gave indication of early elections in 2018 in stead of 2019 and told the leaders to get ready for the elections which generated heat in district officials and leaders in TDP Coordination Committee. He told the officials to conduct meetings in districts every month from now.