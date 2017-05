రేపు మంత్రి నారాయణ ఇంటికి చంద్రబాబు, ఇలా కొడుకు జ్ఞాపకాలే!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికా పర్యటన ముగించుకొని శుక్రవారం ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. శనివారం ఆయన నెల్లూరుకు వెళ్లనున్నారు.

Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu to visits Minister Narayana home on Saturday.

