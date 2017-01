అందరూ ఏకమైనా తమ ప్రభుత్వానికి నష్టమేమీ లేదు, రాజకీయ పునరేకీకరణకు ఛాన్స్ లేదు

విపక్షాలన్నీ ఏకమైనా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి నష్టం లేదని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు అభిప్రాయపడ్డారు. పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు అంశంతో ప్రధానికి మంచి ప్రజాదరణ లభించడంతో విపక్షాలు ఏకం అయ్యాయన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

no threat to governament coming together of the opposition parties on demonetisation said central minister venkaiah naidu.