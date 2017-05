నిషిత్ మంచివాడు.. నా కళ్ల ముందే పెరిగిన వాడు, అలాంటిది ఈ రోజు... : నారా లోకేష్

‘చాలా కష్టపడే మనస్తత్వం, ఎవరినీ బాధపెట్టే వ్యక్తి కాదు. నిన్న కూడా ఆఫీసులో కూర్చొని పదకొండు గంటల వరకు పనిచేశాడు. అలాంటిది, ఈ రోజు హఠాత్తుగా యాక్సిడెంట్ లో చనిపోవడం చాలా బాధాకరం’- నారా లోకేష్.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With Andhra Pradesh Minister Narayana's son Nishith succumbing to death in a tragic road accident on Wednesday, Ministers, MLAs from both the Telugu states visited the house of Minister Narayana in Nellore to offer their condolences. After offering the condolence AP Minister Nara Lokesh expressed his heavy heart infront of the press reporters.