ఓ బస్టు కండక్టర్, అతని మిత్రుడు అమ్మాయిలకు బూతు సందేశాలు పంపుతూ పైశాచికానందం పొందుతూ వస్తున్నారు. వారి బారిన వందలాది మంది అమ్మాయిలు పడ్డారు.

English summary

RTC bus conductor Srinivas Rao and his friend Samuel arrested in Vijayawada of Andhra Pradesh for sending pornographic messages.