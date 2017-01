"కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లింది బ్లాక్ మనీని మార్చుకునేందుకే!.."

తన వద్ద ఉన్న బ్లాక్ మనీని వైట్‌గా మార్చుకునేందుకే కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లారని మాజీ మంత్రి రాంరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

English summary

Congress leader Ramreddy Damodar Reddy alleged CM KCR that he went to delhi for changing his black money