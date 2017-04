ఎక్కడికైనా 30 నిమిషాల్లోనే, అమరావతి చరిత్ర చెప్పే గ్యాలరీ, బాబు ప్లాన్ ఇదే!

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ స్థాయి తరహాలోనే రాజధానిలో ఏ నిర్మాణాన్నైనా చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ప్రణాళికలను సిద్దం చేయాలని ఆయన కోరారు.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Andhra pradesh chief minister Chandrababu naidu ordered to CRDA officers to construct world class buildings in Amaravati.He reviewed on CRDA officers on Wednesday .