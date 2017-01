'చింతమనేని.. పిచ్చి వేషాలు మానుకో..': టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు గట్టి వార్నింగ్

ఏలూరు అధ్యక్ష పదవిని కొల్లేరు గ్రామాలకు కట్టబెట్టేందుకు 2014 ఎన్నికల సమయంలో చింతమనేనికి భారీ మొత్తంలో డబ్బు ముట్టిందని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆరోపించారు.

West godavari TDP Leader Appalanaidu alleged MLA Chintamaneni Prabhakar taken money like bribe for MPP post