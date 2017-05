ఏడుగురిని చంపిన ఆ నరహంతకుడు హతమయ్యాడు: గ్రామస్తుల్లో ఆనందం!

దాదాపు ఏడున్నరేళ్ల క్రితం తన కుటుంబసభ్యులతోపాటు ఏడుగురిని దారుణంగా హతమార్చి రాష్ట్రంలో కలకలం సృష్టించిన మాజీ సీఆర్పీఎఫ్ జవాను మెట్ట శంకరరావును శుక్రవారం దుండగులు చంపేశారు.

English summary

A former constable of the CRPF, Metta Shankara Rao, who had murdered seven persons, including two of his children at Mettapeta area under Jalumuru police station limits in Srikakulam district over family disputes in December 2010, was murdered by some unidentified persons on Friday near Dabbapadu under LN Peta police station limits in Srikakulam district.