ఆ మూడు స్కిల్స్ వల్లే రూ.2 కోట్ల వేతనం పొందే ఉద్యోగం వచ్చింది:దిలీప్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన దిలీప్ (ఇంటిదుర్గా లక్ష్మీనారాయణస్వామి) ఆపిల్ లో నెలకు రెండుకోట్ల వేతనంతో ఉద్యోగం సంపాదించాడు.

English summary

Dilip got job for 2 crore rupees in Apple company.core knowledge , communication skills important for candidates said Dileep.Apple company interviewed him thrice.