అందరూ నా కొడుకేమో అనుకుని ఫోన్లు, బాధ కలిగించింది: నారాయణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిశిత్ చిన్నవయస్సులోనే మృతి చెందడం బాధాకరమని సీపీఐ నేత నారాయణ అన్నారు. ఎంతో జీవితం అనుభవించాల్సిన యువకుడు ఆకస్మికంగా చనిపోవడం తనను కలిచివేసిందన్నారు.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 12:17 [IST]

CPI Narayana shocked with Andhra Pradesh Minister Narayana's son death incident.

