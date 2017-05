పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపించిన జనసేనతో కలిసి పని చేయడంపై రాష్ట్ర పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సీపీఎం నేత సీతారామ్‌ ఏచూరి బుధవారం తెలిపారు.

CPM leader Sitaram Yechury talks about alliance with Jana Sena.

