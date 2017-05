ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిసి, రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీజేపీకి మద్దతిస్తామని ప్రకటించిన వైసిపి అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై సిపిఎం నేత మధు బుధవారం తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

CPM Madhu lashes out at YS Jagan for supporting BJP.