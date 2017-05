జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌తో సీపీఎం తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం గురువారం భేటీ అయ్యారు. జాతీయస్థాయిలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా మూడో ఫ్రంట్ అంశంపై చర్చ జరిగినట్లుగా తెలు

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 12:40 [IST]

CPM Telangana leader Tammineni Sitaram on Thursday met Jana Sena chief Pawan Kalyan.

