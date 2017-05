కంప్యూటర్లు ఓపెన్ అయ్యే పరిస్థితి లేకపోవడంతో పోలీసు విధులకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం ప్రయత్నిస్తోంది.

English summary

Ap police network was hacked by unknown persons. Chitturu, Srikakulam, Guntur police network was not working at present