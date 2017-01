మావాళ్లు వద్దంటారు.. కానీ సాక్షినే ముందుగా చదువుతా: అయ్యన్నపాత్రుడు

'మావాళ్లంతా నన్ను ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు చదవమంటారు. సాక్షిని చదవద్దు అని చెప్తుంటారు. కానీ నేను ముందు చదివే పత్రిక మాత్రం సాక్షినే' అని అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు.

English summary

AP Minister Chintakayala Ayyannapatrudu made some interesting comments on Sakshi paper. He said he will prefer to read sakshi first