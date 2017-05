ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా నారాయణరెడ్డి హత్య: హత్యలోని కోణాలివే!..

కేఈ కుటుంబం వల్లే నారాయణరెడ్డి హత్యకు గురయ్యారని నారాయణరెడ్డి సోదరుడు ప్రదీప్ రెడ్డి ఆరోపించారు. వెల్దుర్తి ఎస్ఐ, ఎస్పీల వైఫల్యమే ఇందుకు కారణమన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

These are the death angles of Narayana Reddy's brutal murder in Kurnool district. Ysrcp alleged that Chandrababu Naidu indirectly supported this