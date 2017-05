నిర్భయ కేసులో దోషులకు ఉరిశిక్ష కరెక్ట్ కాదు: మంచు లక్ష్మి సంచలనం

నిర్భయ దోషులకు సుప్రీంకోర్టు ఉరిశిక్షను ఖరారు చేయడంతో దేశ వ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతుంటే.. సినీ నటి మంచు లక్ష్మి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:06 [IST]

English summary

Cine Actress Manchu Laxmi on Saturday said that death sentence is not correct for Nirbhaya case convicts.