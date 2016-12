పార్టీ మారిన కల్పనకు షాక్: వైసీపీని వీడమంటున్న స్థానిక నేతలు

తాము పార్టీని వీడేది లేదని పామర్రు, మొవ్వ, తోట్లవల్లూరు,పమిడిముక్కల మండల కన్వీనర్లు తాజాగా స్పష్టం చేశారు.

English summary

Pamarru local leaders are opposing Uppuleti Kalpana. They said 'we are with ysrcp only'