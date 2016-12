లక్ష్మీపార్వతి, హరికృష్ణలకు షాక్: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 12 పార్టీలు రద్దు!

అన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు హరికృష్ణ, ఎన్టీఆర్ టీడీపీ వ్యవస్థాపకురాలు లక్ష్మీపార్వతికి షాక్ తగిలింది. దేశవ్యాప్తంగా 255 రాజకీయ పార్టీలను రద్దు చేస్తూ ఎన్నికల కమిషన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

255 political parties “delisted” by the Election Commission of India.