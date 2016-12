ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 'తలబద్దలు'పై బీజేపీ కౌంటర్

చంద్రబాబు అసహనంపై బీజేపీ నేత ప్రేమ్ శుక్లా గురువారం స్పందించారు. చంద్రబాబు లాంటి నాయకుడు బాధ్యతారాహిత ప్రకటనలు చేయవద్దని హితవు పలికారు.

English summary

Taking strong exception to Chandrababu Naidu's flip-flops on the demonetisation issue, the Bharatiya Janata Party on Thursday said the Andhra Pradesh Chief Minister is a responsible member of the NDA and such remarks were not expected from him.