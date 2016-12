నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్: బ్యాంకు 'క్యూ'లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మరో వ్యక్తి..

గుంటూరు జిల్లా నాదెండ్ల మండలం గణపవరంలో డబ్బు కోసం బ్యాంకుకి వెళ్లిన కోటయ్య అనే వ్యక్తి క్యూ లైన్ లోనే మృతి చెందాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kotaiah who belongs to guntur was died in bank queue on wednesday at state bank of india branch.