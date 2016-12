నోట్ల రద్దు పూర్తయి యాభై రోజులు అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడే అవకాశముంది. ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడవచ్చు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Withdrawal cap may be eased to Rs 4,000 per day, say sources.