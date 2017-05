ఆ విషయం నారాయణరెడ్డి ఎప్పుడూ చెప్పలేదు.. పోలీసులే తేలుస్తారు: కేఈ

అతని గన్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ విషయం పోలీసులకే తెలుసన్నారు. నారాయణరెడ్డి గన్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ ఎందుకు చేయలేదనేది కూడా పోలీసులనే అడగాలని కేఈ చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Ap Deputy Minister KE krishnamurthy responded on Narayana Reddy murder. He said that police will find out who are the killers behind this murder