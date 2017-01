మూటలు మోసిన ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్: కేవీపీపై దేవినేని, జగన్ రాసిపెట్టుకో..

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ కేవీపీ రామచంద్ర రావుపై మంత్రి దేవినేని ఉమ మంగళవారం తీవ్రంగా స్పందించారు. కేవీపీ ఓ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ అని, మూటలు మోసిన వ్యక్తి అన్నారు.

English summary

Minister Devineni Umamaheswara Rao counter to KVP on Polavaram and fires at YS Jagan.