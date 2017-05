'జగన్ ప్రధానమంత్రి అవుతాడంటున్నారు, బొత్స ఓ దొంగ.. అది మా ఖర్మ'

రైతు దీక్షలో వైసిపి నేతలు రైతుల గురించి మాట్లాడకుండా జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని, ప్రధానమంత్రి అవుతారని మాట్లాడటం విడ్డూరమని మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వర రావు బుధవారం నాడు మండిపడ్డారు.

English summary

Minister Devineni Umamaheswara Rao on Wednesday fired at YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy and Bosta Satyanrayana.