బెజవాడ రక్తచరిత్ర ముగిసినట్టేనా? రాధా హత్య తర్వాత నెహ్రు సెపరేట్, కారణమిదే!

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు దేవినేని నెహ్రు( రాజశేఖర్) అతి చిన్న వయస్సులోనే విజయవాడలో తనకంటూ గుర్తింపును తెచ్చుకొన్నారు.ఒకానొక దశలో ఎన్టీఆర్ కు ధీటుగా సభను ఏర్పాటు చేసి విజయం సాధించిన చరిత్ర దేవినేని నెహ్ర

English summary

Former minister Devineni Rajasekhar Nehru died of cardiac arrest during early hours on Monday in a hospital in Hyderabad. His death, though unexpected, had brought the faction fights in Vijayawada to an end. Though faction fights of 1970-80s were not seen after the death of his arch rival Vangaveeti Mohana Ranga Rao in December 1988.