2009లో నెహ్రూ అదృష్టం చేజారింది: అప్పుడు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు

2009లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే దేవినేని నెహ్రూను కేబినెట్లోకి తీసుకోవాలని వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డి భావించారు. కానీ నెహ్రూ అప్పుడు ప్రజారాజ్యం పార్టీ నేత యలమంచిలి రవి చేతిలో 150 ఓట్ల తేడాతో ఓడిప

Telugudesam Party senior leader and Former Minister Devineni Nehru wept when he leave Telugudesam.