‘బీకాంలో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్’పై ఇంత రాద్దాంతమా?: జలీల్ ఖాన్ స్పందన

బీకాంలో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ ఉంటుందంటూ ఇటీవలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వింతగా వాదించిన తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ తన వ్యాఖ్యలపై తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:02 [IST]

English summary

Vijayawada West MLA Sk. Jaleel Khan — who landed in a soup after a short video of him claiming graduation in Bachelor of Commerce with Mathematics and Physics went viral — has finally come out clean with his academic qualifications.