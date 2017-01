ఆరేళ్ళ చిన్నవాడ్ని చేసుకుంటే... గర్భవతిని చేసి, తల్లిదండ్రులతో పోయాడు

ఆమె తనకన్నా ఆరేళ్ళ చిన్న వాడిని పెళ్ళిచేసుకుంది. గర్భవతి అయ్యాక, అతడి తల్లిదండ్రులు రంగ ప్రవేశం చేయగా అతడు ఆమెను వదిలేసి వారితో వెళ్ళిపోయాడు.

English summary

Divorced Woman gets Pregnant after getting cheeagted by Man in Kurnool District