వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఇలాకాలో ఎంకే స్టాలిన్: ఎందుకంటే ?

తమిళనాడు శాసన సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, డీఎంకే పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంకే. స్టాలిన్ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రానున్నారు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:16 [IST]

English summary

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) working president and TN Opposition leader, M.K. Stalin, received a rousing welcome at Ekambara Kuppam of Nagari Municipality on Sunday evening.