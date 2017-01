కమిషన్ కోసం నగదు మార్పిడి: 46లక్షల కొత్త నోట్లు సీజ్, వైద్యుడి అరెస్ట్

మిషన్ కోసం పాత నోట్లు మార్చేందుకు యత్నించిన ఓ వైద్యుడితో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తులను విశాఖపట్నం టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఆదివారం అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

The city police on Sunday caught three persons including an orthopaedic surgeon who allegedly offered valid currency notes for the demonetised currency on commission.